حدّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة خمسة عوامل رئيسة تتسبب بشكلٍ مباشر في تدهور 70% من الأراضي الرعوية الطبيعية، وتُؤثر على تنمية وازدهار الغطاء النباتي في السعودية.

وتمثلت تلك العوامل في: ممارسة الرعي الجائر، عمليات الاحتطاب، إضافة إلى حدوث الجفاف وتدهور التربة، فضلًا عن التوسع في العمران، والسلوكيات السلبية التي يمارسها البعض أثناء التنزُّه.

وأوضحت الوزارة من خلال حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي أن الممارسات السلبية تساهم في تدهور مساحات شاسعة من الأراضي الرعوية، تحت هاشتاق «#حماية_الغطاء_النباتي».

وراهنت الوزارة على وعي المواطن والمقيم في الالتزام بأهمية الحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته، والمساهمة في وقف الممارسات السلبية على الأراضي الرعوية؛ للحفاظ على ازدهارها وتنميتها.

يشار إلى أن الرعي المنتظم وتحديد الحمولة الرعوية لكل منطقة؛ يعد عاملًا رئيسيًا في إعادة تأهيل المراعي الطبيعية المتدهورة التي تعاني من ضعف الإنتاجية، وتلبية احتياجات الثروة الحيوانية.