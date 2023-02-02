كاد جوال أن يتسبب بكارثة لأسرة مكونة من 5 أشخاص، بعد احتراقه في يد فتاة من العائلة، إذ كان موصولا بالشاحن أثناء نومها.

ووفقا لما ذكره والد الفتاة، فقد وقعت الحادثة في محافظة رفحاء فجر اليوم (الخميس)، حين فزع أفراد الأسرة من نومهم بعد سماعهم صراخ ابنته (13 عاما) ليتفاجأوا بالجوال يحترق وهي ممسكة به.

وكشف والد الفتاة أن ابنته نامت وجوالها بيدها وهو موصول بالشاحن، لينفجر بسبب ذلك، وعلى الفور هرع والدها مسرعا بها إلى قسم الطوارئ بمستشفى رفحاء المركزي، إذ تم تحويلها لأخصائي العظام في المستشفى لمتابعة حالتها الصحية.



