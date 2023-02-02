كرم رئيس الهيئة العامة للترفية المستشار تركي آل الشيخ، الفنان طلال مداح، وعائلة الراحل، على مسرح محمد عبده أرينا في العاصمة الرياض، أمام حضور أمراء وشعراء وموسيقيين وإعلاميين سعوديين وخليجيين وعرب.

وامتد تكريم الفنان طلال مداح وعائلته في «ليلة صوت الأرض»، إذ تم تكريمه من قبل السفير المصري بالمملكة أحمد فاروق، كما تم إطلاق اسم «صوت الأرض» على استوديو SSL، أحد استوديوهات «مرواس» تكريماً لقيثارة الشرق وعائلته.

وبمناسبة تكريم الراحل طلال مداح وعائلته، ألقى المستشار تركي آل الشيخ كلمة قال فيها «نتشرف بتكريم فنان قائد للأغنية السعودية، وسعيدون بهذا الإقبال وهذا التنظيم»، مخاطباً عائلة الراحل «إن شاء الله تصير ليلة من ألف ليلة وتصير في التاريخ، أنتم أبناء فنان عظيم، من حقكم ترفعون راسكم في بلدكم، اليوم في تكريم أبوكم».

وتعد «ليلة صوت الأرض» من أكبر الكرنفالات الفنية، حيث سجلت حضور أكثر من 43 فناناً وفنانة من جميع أنحاء العالم العربي؛ للمشاركة في تكريم الراحل طلال مداح، تفاعلاً مع التغريدة التي نشرها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، وحصدت تجاوباً واسعاً؛ يعكس قيمة المطرب طلال مداح الفنية وقامته الإبداعية بين فناني الأمة العربية.