وقع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقية مع «إيروفارمز» الأمريكية، لتأسيس شركة مقرها في مدينة الرياض، لإنشاء مزارع عمودية داخلية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتسعى الاتفاقية للمساهمة في الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والأراضي الزراعية؛ من خلال تبني تقنيات الزراعة العمودية الداخلية، التي لا تتطلب استخدام الأراضي الصالحة للزراعة، وتستهلك كميات أقل من المياه بنسبة 95% مقارنةً بطرق الزراعة التقليدية، وبما يضمن وفرة الإنتاج في المحاصيل الزراعية. وأوضح رئيس قطاع المنتجات الاستهلاكية والتجزئة في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة ماجد العساف، بأن الاتفاقية مع «إيروفارمز» على إنشاء مزارع عمودية ذات طاقة إنتاجية عالية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تهدف إلى المساهمة في زيادة اعتماد المنطقة على المحاصيل المحلية عالية الجودة، والتي سيتم إنتاجها بطرق مستدامة وفق أحدث التقنيات، مؤكداً بأن صندوق الاستثمارات العامة يهدف من خلال الاتفاقية إلى تعزيز نمو قطاع الأغذية والزراعة، وتوطين التقنيات المتعلقة بها بما يساهم في إتاحة الفرص للقطاع الخاص. من جهته، ذكر الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيروفارمز» ديفيد روزنبيرغ، أن مهمة الشركة تكمن في زراعة أفضل المحاصيل للمساعدة في إيجاد حلول لأكبر التحديات الزراعية في جميع أنحاء العالم، ونحن متحمسون للغاية للشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء أول مزرعة عمودية في المملكة، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي من محدودية المياه العذبة والأراضي الصالحة للزراعة.