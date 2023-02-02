بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف علوي، في ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة بيشاور، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال الأمير محمد بن سلمان: «علمت بنبأ التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة بيشاور شمال غربي جمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين وأستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لكم ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب».