تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، أمس، مذكرة تفاهم مع وزارة المالية العُمانية مثّلها زاهر العبري، لتمويل مشروع إنشاء البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة في عُمان الشقيقة، بتكلفة إجمالية تقدّر بنحو مليار ومئتي مليون ريال، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس اليوسف، وذلك على هامش انعقاد منتدى الاستثمار السعودي العُماني المقام في الرياض، خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير. وتهدف المذكرة، إلى فتح آفاق التعاون على مستويات عديدة من خلال إقامة منطقة اقتصادية في محافظة الظاهرة، تعزز النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى زيادة التبادلات التجارية وإيجاد صناعات نوعية، وتشجيع الشراكات بين القطاعات لتوفير السلع والمنتجات وتقليل تكلفة الإنتاج والتصدير بين البلدين الشقيقين.شراكة وتكاملوفي السياق، وقعت المملكة وسلطنة عمان، ضمن أعمال المنتدى السعودي العُماني المقام في الرياض تحت شعار «شراكة وتكامل»، 13 مذكرة تفاهم استثمارية بين القطاعين الخاص والحكومي من الجانبين، في مجالات متعددة تجاوزت قيمتها مليار ريال، تضمنت تخزين النفط والبتروكماويات، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والاستثمار التعديني، واللوجستيات والنقل، وريادة الأعمال، وأتمتة الأبحاث والتطوير والابتكار، والثروة السمكية، ودعم الصناعات البحرية، والسياحة والسفر، ومشاريع الطاقة الشمسية.وبحث المنتدى أوجه التعاون وفرص الاستثمار، وتضمن 4 ورش عمل تتناول الامتياز التجاري، والتكامل اللوجستي، والمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى استعراض قصص نجاح المؤسسات والمنشآت الصغيرة في البلدين.وشدد وزير الاستثمار المهندس خالد عبدالعزيز الفالح، على أهمية تفعيل الشراكة السعودية والعمانية، ومساهمتها في إنجاح المنتدى والمعرض من خلال طرح الأفكار الإبداعية لتطوير الاستثمار والتجارة. من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس بن محمد اليوسف، أن المنتدى يترجم متانة العلاقة بين البلدين في الأصعدة كافة.واستعرض المنتدى رؤيتي البلدين استثمر في السعودية، واستثمر في عمان، إضافة إلى عرض الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة (بالسلطنة)، كما عقد خلاله 3 جلسات حوارية.