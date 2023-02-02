رأس مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، الليلة قبل الماضية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الاجتماع الشهري لمجموعة آسيا والمحيط الهادي، بحضور ممثلي دول المجموعة البالغ عددها (56) دولة.وأكد السفير الواصل، في كلمته خلال الاجتماع، أن بعثة المملكة وخلال رئاستها للمجموعة خلال يناير 2023، سخرت كافة إمكانياتها لتسهيل أعمال رئاسة هذه المجموعة، معرباً عن شكره لكافة الدول الأعضاء في المجموعة على تعاونهم خلال هذه الفترة.وشدد مندوب المملكة، على أهمية هذه المجموعة والتي تعد أكبر مجموعة جغرافية داخل الأمم المتحدة، مشيداً بما لمسه من حرص من جميع الدول الأعضاء في المجموعة على تحقيق مصالح دول المجموعة.وسلم السفير الواصل، في ختام الاجتماع، رئاسة المجموعة إلى سنغافورة، حيث قدم مندوب سنغافورة لدى الأمم المتحدة شكره لمندوب المملكة على ما قدمته المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لهذه المجموعة.