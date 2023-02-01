أقامت جمعية المبادرات المتميزة، أمس، الملتقى التعريفي لجائزة أهالي جدة للمعلم المتميز في نسختها العاشرة، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية معالي الدكتور غسان السليمان والمدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع وقيادات التعليم، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وذلك بفندق راديسون بلو جدة.

استهل الملتقى أعماله بكلمة لرئيس مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة الدكتور غسان السليمان أشاد فيها بما وجدته الجائزة من دعم واهتمام من قبل سمو محافظ جدة في دوراتها السابقة، إلى جانب تعاون الشريك الاستراتيجي إدارة تعليم جدة، مشيراً إلى أن الجمعية تعتز بأن الجائزة تتفرد بكونها الوحيدة التي يقدمها المجتمع للمعلم، موضحًا أن الحائزة تخضع لحوكمة على مستوى عالٍ، إلى جانب الحوكمة التي تمر بها المشاريع المنافسة على الجائزة مما أسهم ويسهم في تحسين المخرجات التعليمية، مؤكداً على أهمية الشراكة بين جمعية المبادرات وتعليم جدة والقطاع الخاص متمنياً للمعلمين والمعلمات كل التوفيق في النسخة الجديدة للجائزة لهذا العام.

بعد ذلك شاهد الحضور إعلاناً مرئياً عن الجائزة التي تبلغ قيمة جوائزها مليون ريال ضمن مسارات الجائزة.

المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع أوضح في كلمته خلال الملتقى على سمو رسالة الجائزة وقيمة أهدافها وبرهن على نجاحها باستمرارها على مدى عشرة أعوام، مضيفًا أن إدارة تعليم جدة تفخر بالشراكة مع جمعية المبادرات المتميزة في جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز، مثمناً جهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية في إنجاح الجائزة وإبرازها، كما ثمن جهود مركز التميز وإدارتي الإعلام والعلاقات في نجاح الجائزة.

كما تخلل أعمال الملتقى تقديم مركز التميز لنبذة عن الأدلة والمعايير في النسخة العاشرة من الجائزة ومراحل التحكيم والحث على نشر ثقافة مشاركة المعلمين والمعلمات في الجائزة، كما تم استعراض التطلعات المستقبلية والبرنامج الزمني للجائزة.

و شملت أعمال الملتقى تكريم مدير عام تعليم جدة ورئيس مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة لمكاتب التعليم الفائزة بالنسخة التاسعة ومنسوبي ومنسوبات مركز التميز ورئيس وأعضاء اللجنة الإعلامية للجائزة.