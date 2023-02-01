«لا نريد وعوداً.. نريد عملاً على أرض الواقع وجهوداً حقيقية.. سئمنا من الوعود».. بهذه الكلمات وضع أهالي منطقة جازان، جملة مطالب على طاولة أمين جازان الجديد المهندس يحيى الغزواني، آملين إنهاء وعود السنوات الماضية التي تصدرها إنشاء مدن سياحية وترفيهية تتواكب مع جميع المتغيرات الحالية في المنطقة في ظل أعمال مشاريع التوسعة الجديدة وتغير خارطة المنطقة وجلب المستثمرين. وتمنى المتحدثون لـ«عكاظ» من الأمين الجديد متابعة تنفيذ المشاريع المتعثرة والجاري تنفيذها والاهتمام بالرصف والإنارة للقرى وإنشاء المتنزهات والحدائق، مشيرين إلى أن منطقة جازان، أضحت مقصداً للمتنزهين والسياح ولا يوجد بها حديقة أو متنزه بمواصفات جيدة غير الحدائق الواقعة على الواجهة البحرية، وأن الموجود عبارة عن مواقع صغيرة هجرها المتنزهون لسوء الخدمات والصيانة. وبيّنوا أن هناك حاجة ماسة وملحة للاهتمام بمستوى النظافة في أحياء وشوارع المنطقة والتي هي دون المستوى المأمول، إضافة إلى إنجاز أعمال مشاريع تصريف مياه الأمطار التي فشلت خلال الفترة الماضية في أداء عملها على الوجه المطلوب، مما تسبب في غرق عدد من المشاريع والأحياء. وأكد المواطنون أن إيصال الخدمات للمخططات السكنية في عدد من محافظات المنطقة التي لم ترَ النور منذ عشرات السنين في ظل الحاجة الماسة إلى تلك المخططات السكنية. كما طالبوا بالارتقاء بالجودة في الأعمال الإنشائية التي تشرف عليها والعمل على إيجاد المشاريع التي تسارع في عملية التنمية في المنطقة خلال الفترة القادمة والعمل على ضرورة إنهاء معاناتهم مع سوء سفلتة الشوارع وانتشار الحفر بها والارتقاء بمستوى الإصحاح البيئي وإزالة النفايات التي تتكدس في عدد من الأحياء والقرى. كما دعوا إلى إيصال الخدمات الأساسية إلى المخططات السكنية التي وزعتها بلدية أبوعريش على المواطنين قبل عدة سنوات ولم يسكن بها المستفيدون لغياب الخدمات وحث الأهالي الأمين الجديد على الاهتمام بالقرى التي تعاني من نقص الخدمات البلدية كالسفلتة والإنارة والنظافة، إذ تعاني العديد من القرى من نقص الخدمات.