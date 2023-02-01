قضى 7 من أسرة واحدة، بينهم أطفال، نحبهم في حريق شب فجر أمس (الثلاثاء) في منزل بحي التسهيلات في القريات. وأبلغ المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن الضويحي، أن الدوريات الأمنية تلقت بلاغاً عند الساعة 04:45 فجر أمس (الثلاثاء)، عن تصاعد أدخنة ونيران من منزل مكون من دور أرضي بحي التسهيلات، وفوراً تم تحريك الفرق اللازمة للموقع واقتحام المنزل وإخماد الحريق، وعثرت الفرق على 4 حالات حرجة نقلت للمستشفى توفي 3 منهم، كما تم العثور أيضاً على 3 أطفال متوفين في إحدى الغرف وجثة لرجل.وأشار الضويحي، إلى أنه ومن خلال المعاينة الأولية تبيّن أن الحريق شب في غرفة داخل المنزل تستخدم لنوم للأطفال عُثر بداخلها على جثث الصغار، وسلمت الحادثة لمركز شرطة الفيصلية لاستكمال الإجراءات اللازمة.وقدم المتحدث باسم شرطة الجوف العزاء والمواساة، معرباً عن أسفه لوقوع الحادثة التي نتج عنها وفيات وإصابات، وجدد الدعوة إلى ضرورة تركيب كواشف الدخان في المنازل وعدم الاستهانة بدورها في الكشف عن الحرائق قبل تفاقمها وامتدادها.