رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، في قصر عرقة بالرياض. وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين، من رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من رئيس روسيا الاتحادية. ووافق مجلس الوزراء على تسمية عام 2023 «عام الشعر العربي»، وتعديل نظام العمل التطوعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏ 70) وتاريخ 27/‏ 5/‏ 1441هـ، على النحو الوارد في القرار. ووافق المجلس على استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج عام (1444هـ).تابع مجلس الوزراء، أعمال التنسيق والإعداد والتحضير لمشاركة المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين 2023، في ضوء ما توليه من الحرص على تقديم حلول ومبادرات لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومن ذلك مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، ودورها في إطلاق صندوق الوساطة المالية للأمن الصحي العالمي ودعمها له بمبلغ 50 مليون دولار، إلى جانب عملها مع الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين في عام 2022 لوضع استجابة لأزمة الأمن الغذائي العالمية، واستمرار العمل على استكمال تنفيذ هذه المبادرات تحت الرئاسة الهندية.وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث ومجرياتها في المنطقة والعالم، ولا سيما تطورات الوضع في فلسطين، مشدداً على ضرورة إحياء عملية السلام، ودعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.وجدّد المجلس، رفض المملكة وإدانتها تكرار حرق نسخ من المصحف الشريف في عدد من العواصم الأوروبية أخيراً، والتأكيد على أهمية تصدي حكومات تلك الدول للممارسات المستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.وفي الشأن المحلي، أشاد مجلس الوزراء، بما شهدته (قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية 2023) من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ومناقشات ركزت في مجملها على مستجدات القطاع وسبل استثمار فرصه وتعزيز اتجاهاته؛ بما يرسخ مكانة المملكة الرائدة في هذا المجال، ويتماشى مع (رؤية 2030) الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني المبني على البحوث والمعارف العلمية والصناعات البحثية. ونوّه المجلس، بما اشتمل عليه ملتقى الاستثمار البلدي (فرص) الذي أقيم في مدينة الرياض؛ من تدشين بوابة الاستثمار في المدن السعودية، وتوقيع 125 عقداً واتفاقية بقيمة إجمالية تجاوزت 12 مليار ريال، وطرح أكثر من خمسة آلاف فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص، إضافة إلى استعراض 200 مشروع لرواد الأعمال، والإعلان عن طرح أكبر فرصة استثمارية من نوعها في قطاع الإعلانات الخارجية.اطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:- الموافقة على اتفاقية تعاون بين وزارة الطاقة السعودية ووزارة الطاقة في جمهورية أوزبكستان في مجال الطاقة.- تفويض وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة السعودية ووزارة الحِرف والثقافة والصناعة الفندقية والسياحة في جمهورية مالي.- الموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية في دولة الكويت في مجال تحلية المياه.- الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية السنغال للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.- تفويض وزير الصحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية التونسية للتعاون في المجالات الصحية.- الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة التعليم السعودية ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في جمهورية أوزبكستان.- تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية ووزارة الإعلام والإذاعة في جمهورية الهند.- تفويض رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة -أو من ينيبه- بالتباحث مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.- استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج عام (1444هـ).- تعديل الفقرة (12) من المادة (الحادية عشرة) من نظام إدارة المواد الكيميائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏ 38) وتاريخ 16/‏ 6/‏ 1427هـ، لتصبح بالنص الآتي «التخلص من النفايات الكيميائية بواسطة مرفق متخصص مرخص له من المركز الوطني لإدارة النفايات، على أن تبلَّغ وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) قبل التخلص من هذه النفايات وفقاً لما تحدده اللائحة».حادي عشر:- الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏ 40) وتاريخ 3/‏ 11/‏ 1423هـ، لتكون بالصيغة الواردة في القرار.- اعتماد الحساب الختامي للمركز السعودي للاعتماد لعام مالي سابق.- الموافقة على ترقية ناصر بن عبدالله بن سالم البقمي إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التجارة.- اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها تقارير سنوية لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والمركز السعودي للاعتماد، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.