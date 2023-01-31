أبلغ مستخدمون لمصرف الراجحي عن وجود خلل في أنظمة البنك، وتعطل شبكة أجهزة الصراف، إضافة إلى رفض أجهزة البنوك الأخرى لبطاقات الراجحي، وتعطل الخدمة عبر تطبيق الراجحي للأجهزة الذكية والمباشر للأفراد.وجاء رد البنك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «عملاؤنا الأعزاء.. نفيدكم بوجود عطل فني في تطبيق مصرف الراجحي والمباشر للأفراد وعمليات نقاط البيع والصرف الآلي ونعمل حالياً على إصلاحه.. نشكر تفهمكم ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب على ذلك».