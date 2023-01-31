كشفت المديرية العامة للجوازات، أنه في حال تجديد هوية مقيم، للوافدين والتابعين لهم والعمالة، فيمكن للمقيمين استخدام الهوية الرقمية على الأجهزة الذكية، دون الحاجة إلى مراجعة إدارات الجوازات لطباعة هوية مقيم.

وأفادت بأن صلاحية بطاقة هوية مقيم 5 سنوات من تاريخ الإصدار، ويتم التجديد سنوياً إلكترونياً عبر منصة «أبشر» التابعة لصاحب العمل، وتفرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد 3 أيام من انتهاء صلاحية سريانها، علمًا أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم 500 ريال للمرة الأولى و1000 ريال في حالة التكرار.

وكانت «الجوازات» قد سمحت بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر كحد أدنى) من قبل صاحب العمل، وتشمل التابعين على سجل المستفيد بعد سداد الرسوم المطلوبة لإتمام الإجراء، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها، كما تم السماح بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها بحسب مدة الإقامة.

يذكر أنه يمكن تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية في حال كانت صلاحية الهوية أقل من 14 شهراً، وفي حالة العمالة التجارية، فيمكن تجديد هوية مقيم إذا تبقى على صلاحيتها أقل من 6 أشهر، مع وجود رخصة العمل، ووثيقة التأمين الصحي سارية الصلاحية.