استقبل فريق طبي مختص في منطقة نجران حالة نادرة لعشرينية حامل بثلاثة توائم لأول مرة بعد معاناة عقم استمرت 6 سنوات، والتي تعد أول حالة ولادة نادرة خلال العام الجديد.

وأفادت صحة نجران أن استشاريي النساء والولادة في مستشفى الولادة والأطفال استقبلوا حالة ولادة طارئة لامرأة عشرينية، أجريت لها الفحوصات السريرية العاجلة وأدخلت على إثرها قسم العمليات مراعاة لحالتها وحفاظاً على المواليد وإخضاعها لعملية قيصرية استمرت (60) دقيقة ورزقت بـ3 مواليد أحدهما ذكر تراوح أحجامهم بين (1550 – 1800) غرام، مشيرة إلى أنه جرى نقلها لقسم التنويم وتقديم الخدمات العلاجية لها حتى استقرار حالتها وخروجها من المستشفى بصحة وعافية.

وأوضح الفريق الطبي أن هذه الحالات تحدث مرة كل 8 آلاف حمل ونسبة المضاعفات فيها كبيرة، مبيناً أن المريضة سبق لها تقديم الخدمات الاستشارية والعلاجية عن طريق أقسام العيادات الخارجية بعد عقم استمر معها لـ6 أعوام، وقرر الأطباء إمكانية حدوث فرصة الحمل عن طريق المساعدة بالإخصاب.

يذكر أن مستشفى النساء والولادة بالمنطقة استقبل 5 حالات من التوائم الثلاثية، فيما قدم خدماته العلاجية والإسعافية والطارئة لعدد 67753 حالة في قسم طوارئ الأطفال، وعدد 47251 خدمة في طوارئ النساء خلال العام الماضي 2022م.