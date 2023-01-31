علمت «عكاظ» أن الجهة المعنية أقرت أخيرا تعديلا على جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد. وتضمن القرار إحلال جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد محل الجدول السابق الصادر في 1441: سفير وزير مفوض، مفوض إفتاء، الطيارون، أمين منطقة ووكيل أمين، رئيس مركز شؤون مناطق، وكيل إمارة منطقة، محافظ ووكيل محافظ، وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد، الطيارون، مستشار، مهندس، أخصائي مراسم، فني علوم جنائية، منفذ عقوبات شرعية، رئيس دورية، خوي، الحراس المتلازمين من المستخدمين، الوظائف الصحية.وبيّن القرار أنه تمت مراجعة جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد السن النظامية للتقاعد بعد الدراسة المعدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وحدد القرار جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية، كما حدد الحد الأدنى لمرتبة شاغل الفئة التي يجوز تمديد خدمته. وتضمن الجدول: سفير، مفوض إفتاء، والحد الأدنى في التمديد المرتبة (14-15)، أمين منطقة، وكيل أمين (المرتبة 14).فيما حدد القرار كلا من رئيس مركز شؤون مناطق وإمارات، وكيل إمارة منطقة، محافظ، الطيارون سواء طيار جناح ثابت أو مساعد طيار، فني علوم جنائية، منفذ عقوبات شرعية، رئيس دورية، خوي، الحراس المتلازمين من المستخدمين (الزوج وزوجته) ممن يعملون في مدارس البنات، الوظائف الصحية ما عدا وظيفة طبيب استشاري. والمرتبة الـ14 كحد أدنى لتمديد الخدمة لكل من وكيل وزارة، وكيل وزارة مساعد، مستشار، مهندس، على أن تكون مرتبطة بالنشاط الأساسي للجهة، وحددت المرتبة 11 لأخصائي مراسم لتمديد خدمته.