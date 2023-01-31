أعلنت وزارة الصحة أنه لا يحق للمؤسسة الصحية احتجاز الجثامين والمرضى والأوراق الثبوتية بسبب المطالبات المالية، حاثة الجميع على الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على الرقم (937).

وأكدت أن المادة «30» من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، نصت على أن تسليم الجثامين أو خروج المرضى أو المواليد هو حق للشخص نفسه أو ولي أمره أو ذوي المتوفى، وليس مشروطاً بأي إجراء مالي.

وشددت «الصحة» على أنه لا يحق للمؤسسة الصحية مقابل طلبات ومستحقات مالية: الإلزام بتوقيع سندات مالية، أو الاحتفاظ بجثث المتوفين، أو الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية، أو احتجاز المواليد، أو احتجاز المرضى وعدم السماح لهم بالخروج.

وأفادت بأنها تقوم بجولات رقابية لرصد الملاحظات، وإحالة المخالفات إلى اللجان المختصة، مشيرة إلى أن للمؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها.