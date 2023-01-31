باشرت فرق الدفاع المدني في مدينة القريات حادثة حريق منزل فجر اليوم (الثلاثاء) في حي التسهيلات، أسفر عن وفاة 7 أشخاص، وإصابة واحدة.

وفي التفاصيل، كشف المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن عبدالعزيز الضويحي، أنه إشارة إلى البلاغ الوارد من الدوريات الأمنية بمحافظة القريات عند الساعة 4:54 فجر اليوم، يفيد بتصاعد أدخنة ونيران من منزل مكون من دور أرضي بحي التسهيلات، فقد تم على الفور تحريك الفرق اللازمة للموقع، واقتحام المنزل وإخماد الحريق، والعثور على أربع حالات حرجة وتم نقلهم للمستشفى، وتوفي منهم ثلاث حالات، كما تم العثور أيضا على 4 حالات وفاة، بينهم 3 أطفال في إحدى الغرف، وأخرى لرجل.

وأشار النقيب الضويحي إلى أنه ومن خلال المعاينة الأولية للحادث تبين أن الحريق كان داخل غرفة مساحتها 5×4م تقريباً في الدور الأرضي داخل منزل تستخدم غرفة نوم للأطفال، عُثر بداخلها على جثث الأطفال وسلم الحادث لمركز شرطة الفيصلية لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وقدم النقيب الضويحي تعازيه الحارة لذوي المتوفين، سائلا الله الرحمة والمغفرة للمتوفين، والصبر والسلوان لذويهم، والشفاء العاجل للمصابين، معرباً عن أسفه لحدوث مثل هذه الحوداث التي تسفر عن وفيات وإصابات، مجددا الدعوة والتأكيد على ضرورة تركيب كواشف الدخان في المنازل وعدم الاستهانة بها لما لها من دور كبير في الكشف عن الحريق قبل تفاقمه، مما يؤدي إلى التقليل من حوادث الحريق وتفادي خسارة الأرواح.