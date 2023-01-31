أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بإدارة الموارد البشرية في الجامعة، فتح باب التقديم لشغل وظائف «الأمن».

وذكر المتحدث باسم الجامعة الدكتور طفيل بن يوسف اليوسف، أن الجامعة ترغب بشغل 23 وظيفة لديها من المرتبة الرابعة حتى المرتبة الثانية، عن طريق المسابقة الوظيفية العامة، داعياً من يجد في نفسه الكفاءة إلى التقديم عليها.

ويبدأ التقديم على الوظائف من يوم السبت 1444/7/13 الموافق 2023/2/4 الساعة 8:00 صباحاً، ويستمر لمدة أسبوعين حتى يوم السبت تاريخ 1444/7/27 الموافق 2023/2/18 الساعة 2:30 مساءً، وللمزيد من التفاصيل وللتقديم يمكن زيارة موقع الجامعة الإلكتروني https://www.iau.edu.sa/ar، متمنية التوفيق للجميع.