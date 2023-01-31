القبض على شخص سطا على منازل ومرافق عامة وسرق ما تحويه أخبار الثلاثاء 31 يناير 2023 10:46 «عكاظ» (جدة) 565 مشاهدة الجاني بعد القبض عليه (الأمن العام) تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (جدة) قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن لسطوه على منازل ومرافق عامة وسرقة ما تحويه من أجهزة إلكترونية والمتاجرة بها عبر منافذ البيع (تم استردادها)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.< Previous PageNext Page > شرطة منطقة الجوف القبض على شخص السطو على منازل السطو على مرافق عامة سرقة منازل سرقة مرافق عامة