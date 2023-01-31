قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن لسطوه على منازل ومرافق عامة وسرقة ما تحويه من أجهزة إلكترونية والمتاجرة بها عبر منافذ البيع (تم استردادها)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.