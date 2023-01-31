أعلن مركز دعم القرار في ديوان المظالم توالي انخفاض متوسط مُدد الفصل في الدعاوى في المحاكم التابعة له، بمختلف مناطق المملكة خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة، إذ بلغت نسبة انخفاض مُدد التقاضي في العامين المنصرمين نسبة 41% في محاكم الاستئناف، و50.5% في المحاكم الإدارية. وأوضح تقرير، نشره مركز دعم القرار، متوسط مُدد الفصل في الدعاوى لكل المحاكم التابعة له، وأشار التقرير إلى أن متوسط مدة الفصل في دعاوى محاكم الاستئناف الإدارية بلغ 94 يوماً في العام المنصرم عقب أن كان 158 يوماً في 2020، فيما بلغ المتوسط للمحاكم الإدارية 98 يوماً للعام المنصرم عقب أن كان 198 يوماً في 2020. وبهذه الإحصاءات لمتوسط مُدد الفصل في الدعاوى يكون ديوان المظالم قد تجاوز ما تستهدفه إستراتيجيته في 2025. ويتابع ديوان المظالم بتوجيه ومتابعة مباشرة من رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، خفض مُدد الفصل في الدعاوى مع تحقيق جودة عالية وتوفير الكوادر البشرية القضائية والإدارية المؤهلة، وبما يمتلكه من إمكانات تقنية ورقمية يسّرت جوانب إجرائية في هذا الشأن؛ سعياً لتحقيق ما رسمه في إستراتيجيته من تقليص لأمد التقاضي بمختلف المراحل وفي جميع محاكمه.