أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 4 مشاريع داعمة للقطاع العقاري بالعاصمة المقدسة خلال السنوات القادمة. ويعد مشروع «مسار» أحد أكبر المشاريع وتصل تكلفته لأكثر من ١٠٠ مليار ريال، ويخدم الحجاج والمعتمرين القادمين من طريق جدة السريع، ويضم عدداً من الفنادق والأبراج السكنية المعدة لإسكان ضيوف الرحمن خلال موسمي الحج والعمرة، علاوة على الأماكن الترفيهية والتسويقية ومول كبير وممر للمشاة بطول 3.5 كيلومتر وعرض 320 متراً. وثاني المشاريع يقع في حي المعابدة على مساحة 323 ألف متر مربع، وتتوسّط المشروع طُرق محورية، مثل الطريق المؤدّي إلى الدائري الثالث، والطريق إلى نفق الحجون، يخدم ما يزيد على 200 ألف حاج، ومليون و400 ألف معتمر، وسيتم بناء 68 برجاً فندقياً، و25 برجاً سكنياً، تحتوي على 40 ألف وحدة سكنية توفر مساكن مزوّدة بأحدث التجهيزات ومواقف السيارات ومراكز تجارية وصحية وترفيهية، إضافة إلى المناطق السياحية التي تتماشى مع الطابع المعماري التراثي لمكة المكرمة، وثالث المشاريع تعزيز المناطق التوسعية في جبل عمر بالمنطقة المركزية حول الحرم المكي. ويعد المشروع من المشاريع التطويرية متعددة الاستخدامات ويتكون من فنادق ومراكز تجارية ووحدات سكنية فاخرة ومواقف للسيارات، وستشتمل المراحل الثلاث من المشروع بعد اكتمالها على 15 برجاً فندقياً فاخراً من فئة 5 و4 نجوم، التي ستوفر نحو 5,000 غرفة فندقية سيتولى تشغيلها مشغلون عالميون.وآخر المشاريع مشروع المناطق والأحياء المطورة، الذي شرعت الهيئة في تنفيذه أخيراً. وبدأت أول المشاريع في حي النكاسة، تلاه حي الكدوة، ثم حي الزهور. ويعد مشروع تطوير الأحياء من المشاريع التنموية الكبيرة التي تسعى الهيئة من خلالها إلى رفع جودة الحياة وتعزيز الخدمات المقدمة للسكان من المواطنين والمقيمين وقاصدي العاصمة المقدسة من الحجاج والمعتمرين، وزيادة الطاقة الاستيعابية للسكن، والقضاء على المناطق العشوائية.