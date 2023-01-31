دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض أمس، نظام إدارة شؤون المساجد الذي يمكّن وكالة الوزارة لشؤون المساجد من بناء قاعدة بيانات متكاملة لإدارة المساجد إلكترونياً، وزيادة عدد الخدمات الخاصة بنظام المساجد وشؤونها بالمملكة.وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بأنّ النظام يأتي امتداداً لمنظومة الإجراءات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة للارتقاء بالخدمات التي تقدم لبيوت الله ومرتاديها ومواكبة للتحول الرقمي الذي يعد أحد مستهدفات تحقيق رؤية 2030.وسيُساهم النظام في حصر المواقع الجغرافية للمساجد من خلال تقنيات الخرائط الرقمية وإتاحة التكامل وتبادل المعلومات مع الجهات الحكومية الأخرى وحصر صكوك المساجد ومرافقها والأراضي التابعة لها وإعداد الإحصائيات اللازمة وإدارة التعدّيات بأنواعها والمساهمة في خفض تكاليف إدارة المساجد وتأسيس قاعدة بيانات لجميع المساجد، كما يُسهم النظام في حصر مرفقات المساجد والمباني التابعة لكل مسجد وتعزيز الإنفاق على المحتوى المحلي، وحصر التعديات على خدمات وممتلكات المساجد، وحصر الكوادر البشرية لكل مسجد، وتقليل تكاليف تنوع الأنظمة ورفع مستوى الدقة لميزانية وظائف الأئمة والمؤذنين والربط مع النفاذ الوطني لرفع دقة البيانات وتمكين منسوبي المساجد من خدمات الموارد البشرية الإلكترونية المقدمة في أنظمة الوزارة.