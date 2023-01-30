تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطية من رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الرئيس عبدالمجيد تبون، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة اليوم (الإثنين) مدير الإدارة العامة للبلدان العربية بوزارة الخارجية الجزائرية السفير نور الدين خندودي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لدى المملكة الدكتور محمد علي بوغازي.