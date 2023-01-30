كشفت وزارة الصحة بدء تطبيق التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية للممارسين الصحيين وذلك اعتباراً من شوال القادم. وأشارت الوزارة إلى أن التخصصات الشاملة للتأمين الإلزامي هي: التمريض، الصيدلة، التخدير، القبالة، المختبرات، الأشعة التشخيصية، تقنية الأشعة التشخيصية، الإسعاف (الخدمات الطبية الطارئة)، العلاج الطبيعي، النطق والتخاطب، العلاج التنفسي، التغذية (التغذية العلاجية الوريدية)، تروية القلب، السمعيات، تجبير العظام، سحب الدم، البصريات، وفني غرف العمليات.

وأكدت وزارة الصحة في تعميم عاجل، على جميع الإدارات المعنية بمكونات المديرية التأكد من قيام الممارسين الصحيين من الفئات المستهدفة بالتأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية اعتبارا من التاريخ المحدد.

كما لفتت وزارة الصحة، على جميع الإدارات المعنية تزويد الموارد البشرية بوثيقة التغطية التأمينية الإلزامية ضد الأخطاء الطبية من الفئات المذكورة والرفع بأسماء من لا يقدم وثيقة تغطية التأمينية الإلزامية لمنسوبيها.

ووجهت وزارة الصحة الإدارات المعنية بعدم تمكين الممارس الصحي من الفئات المذكورة من مواصلة مهنته الصحية في حال عدم تقديم التغطية التأمينية الإلزامية ضد الأخطاء المهنية الطبية اعتبارا من التاريخ المحدد.

ودعت وزارة الصحة جميع الإدارات للتأكد من إبلاغ منسوبيها من الممارسين الصحيين من الفئات المذكورة بضرورة التأمين التعاوني ضد الأخطاء الطبية قبل التاريخ المحدد لذلك.

وكان مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في ربيع الآخر الماضي قد أقر تطبيق النظام التعاوني الإلزامي وذلك بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 62819 وتاريخ 7 /10/ 1443هـ، المشتملة على خطاب وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم 23289 وتاريخ 30 /9/ 1443هـ، في شأن المحضر النهائي لموضوع تطبيق التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية بصفة إلزامية على فئات أخرى من الممارسين الصحيين.