بعد أيام من فقدانه، توفي المفقود في مدينة كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية عبدالرحمن العنزي.

وقال شقيق الفقيد بدر فلاح العنزي لـ «عكاظ»: «إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا عبدالرحمن لمحزونون، انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي عبدالرحمن، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وكان الفقيد غادر مرافقًا مع أخيه الأكبر بندر للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية منذ ثلاثة أشهر تقريبًا، وخرج مساء يوم الخميس 27 يناير الماضي مع قريب له لتناول العشاء في أحد المطاعم، وأثناء عودتهم توقف عبدالرحمن للذهاب لدورة مياه خلفها بحيرة وترك جميع أغراضه الشخصية بالسيارة من ضمنها الهاتف، ثم استأذن قريبنا لعدة دقائق؛ لكنه تأخر ثم اختفى دون أثر.

وقد أعلن عن فقدانه فجر الجمعة الساعة 2:30، في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية قبل أن يُعلن شقيقه اليوم عن وفاته.

يذكر أن الفقيد موظف حكومي ومتزوج ولديه أطفال.