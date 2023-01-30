بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أوجه التعاون المشترك مع جمهورية غينيا، وناقش تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، وتكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، والتطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.جاء ذلك خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض أمس، وزير الخارجية والتعاون الدولي والتكامل الأفريقي والغينيِّين بالخارج الدكتور موريساندا كوياتي.