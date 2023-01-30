ثمّن وزير الخارجية والتعاون الدولي والتكامل الأفريقي والغينيّين بالخارج بجمهورية غينيا الدكتور موريساندا كوياتي، جهود المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية في تقديم الدعم التنموي عبر تمويل المشاريع والبرامج الإنمائية في غينيا، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، منوها بالأثر التنموي على حياة المستفيدين في غينيا.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، بمقر الصندوق أمس، للدكتور كوياتي والوفد المرافق له.وناقش الجانبان خلال اللقاء الموضوعات الإنمائية ذات الاهتمام المشترك، وبحثا الفرص الحيوية الممكنة التي تعزز التعاون الإنمائي بين الجانبين.وبدأ الصندوق السعودي للتنمية نشاطه الإنمائي في جمهورية غينيا منذ عام 1977، وقدّم (16) قرضاً تنموياً لتمويل وتنفيذ (15) مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً في قطاعات النقل والطاقة والتعليم والصحة والمياه، بمبلغ إجمالي يقدّر بأكثر من (227) مليون دولار، كما خصصت حكومة المملكة العربية السعودية ثلاث منح في قطاع المياه مقدمة للبرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في أفريقيا بمبلغ يصل إلى (18) مليون دولار.