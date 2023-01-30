أشاد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازريني، بالدعم الدائم للأونروا من قبل المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منوهاً بالعلاقة الإستراتيجية التي تجمع المملكة بالوكالة والممتدة لعقود، متطلعاً إلى المزيد من التعاون بين الجانبين بما فيه مصلحة اللاجئين الفلسطينيين.جاء ذلك خلال لقائه المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض أمس.وبحث اللقاء الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمور الإغاثية والإنسانية وسبل تعزيز التعاون بين المركز والوكالة، ومناقشة مشاركة وكالة الأونروا في منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث الذي سيعقد في شهر فبراير القادم.من جهة ثانية، استعرض الدكتور عبدالله الربيعة، خلال لقائه في مقر المركز بالرياض أمس، وزير الخارجية والتعاون الدولي والتكامل الأفريقي والغينيِّين بالخارج في جمهورية غينيا الدكتور موريساندا كوياتي، أطر التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في الشؤون الإنسانية والإغاثية، وآليات دعم العمل الإنساني في جمهورية غينيا.وأشاد وزير خارجية غينيا بالدور الإنساني الفاعل والمؤثر للمملكة العربية السعودية على الصعيد الدولي، منوهاً بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.