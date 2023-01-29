تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، يشارك البريد السعودي| سبل في منتدى ومعرض اكتفاء 2023 الذي تنظّمه شركة أرامكو السعودية تحت عنوان «نحو تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم التصنيع المحلي في المملكة»، في مركز الظهران الدولي للمعارض والمؤتمرات، في الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير 2023، من خلال جناح تستعرض فيه «سبل» خدماتها ومنتجاتها، ومن أهمها منصة الناشر التجاري وحلول الأعمال التي تقدمها هذه المنصة، وأيضاً منصة SMEs الإلكترونية التي صمّمت لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأسر المنتجة وحتى الأفراد، باشتراك إلكتروني سهل، يضمن التوصيل لباب المرسل إليه، مع سهولة الحصول على معلومات العنوان الوطني الخاص بالمرسل إليه، مع إمكانية تتبع الشحنات المرسلة، كما تعرض «سبل» العديد من الخدمات مثل خدمة «عالمي» التي تمنح 10 عناوين في 10 دول مختلفة تكون مرادفة للعنوان الوطني وبشكل مجاني حيث تتيح هذه الخدمة للعميل التسوق من المتاجر العالمية، والشحن بأرخص الأسعار الى العنوان الوطني، إضافة إلى خدمات أخرى مثل «إكسبرس» و«اقتصادي» و«عاجل» التي تضمن وصول الشحنات خلال ساعات، والعديد من الخدمات البريدية واللوجستية التي تقدمها «سبل» لعملائها.

يهدف اكتفاء إلى زيادة المحتوى المحلي في السلع والخدمات، وتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة، ويعد من أهم المنتديات العالمية المختصة بسلسلة الإمداد في مجال الطاقة، لكونه يستضيف كبرى الشركات المحلية والدولية في هذا المجال، وأبرز المسؤولين التنفيذيين، وقادة الصناعة العالميين، كما يعمل على تأسيس وتشجيع صناعات وطنية مرتبطة بالطاقة تتمتع بالقدرة على المنافسة عالمياً.

تعد مشاركة البريد السعودي | سبل في مثل هذه المعارض والمنتديات النوعية فرصة لاستعراض أحدث المنتجات والخدمات الإلكترونية، التي تساهم في تسريع الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم أعمال الحكومة الرقمية، والمستثمرين في القطاع الخاص، كما تهدف إلى إبراز مساهمة «سبل» في الخدمات الحكومية الرقمية، وعرض خدمات تحاكي تطلعات العميل، وطموحات المختصين في القطاع اللوجستي محليًا وعالميًا.