بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لبيتر فيالا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية التشيك. وأعرب الملك عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية التشيك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لبيتر فيالا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية التشيك. وعبر ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية التشيك الصديق المزيد من التقدم والرقي.