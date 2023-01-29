استقبل محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم في مكتبه بمقر المحافظة، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بجدة سعد الغامدي وأعضاء المجلس.

وتسلم الأمير سعود نسخة من التقرير السنوي للجمعية لعام 1443هـ متضمناً أعمالها وبرامجها ومبادراتها لخدمة الأيتام، وأبرز الإنجازات والخدمات التي تقدمها الجمعية للأيتام وأمهاتهم.

وهنأ سمو محافظ جدة أعضاء مجلس الإدارة بمناسبة حصول الجمعية أخيراً على شهادة مزاولة العمل الإنساني خارج المملكة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

يُذكر أن جمعية رعاية الأيتام بجدة التابعة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تخدم أكثر من 6 آلاف مستفيد من خلال البرامج التنموية والخدمات الرعوية، علاوة على عقدها شراكات مع مختلف القطاعات.