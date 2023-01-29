إنقاذ سبعيني من فقدان البصر في جدة.

تمكن فريق طبي بمستشفى العيون بجدة من إنقاذ عين مريض سبعيني نتيجة وجود التهابات فطرية وتشوه في القرنية.

وأوضح الدكتور حسين مرفق استشاري طب وجراحة العيون بمستشفى العيون الذي قام بإجراء العملية أن خطورة الحالة لوجود التهاب فطري في العين والذي غالباً يحدث نتيجة دخول جسم غريب في العين، خصوصا الأعشاب، والذي قد يؤدي إلى فقدان النظر إن لم يتم تشخيصه وعلاجه مبكراً. وأشار إلى أنه تم التعامل مع الحالة جراحياً على جانبين، الأول علاج الالتهاب الفطري داخل العين، ومن ثم زراعة قرنية، كون المريض يعاني أيضا من تشوه في قرنية العين، وهذا ما جعل العملية تستغرق ساعتين، وأدت نتائجها إلى تحسن النظر لدى المريض.