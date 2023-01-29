استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمس (السبت)، في مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، النائب العام لجمهورية أذربيجان كمران علييف، الذي يقوم بزيارة رسمية للسعودية مع وفد رفيع المستوى من النيابة الأذربيجانية.

ورحب المعجب في بداية اللقاء بالضيف والوفد المرافق له، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وأن تتكلل هذه الزيارة بالنجاح والتوفيق.

وتأتي هذه الزيارة التي يقوم بها علييف إلى المملكة لتعزيز العلاقات التي تربط الجهازين العدليين ورفع سبل التعاون القضائي بينهما فيما يتعلق بمكافحة الجريمة خاصة المنظمة منها والعابرة للوطنية.