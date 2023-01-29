قبض مركز الضبط الأمني بالجوة بمحافظة سراة عبيدة في منطقة عسير على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بحوزتهم 60 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص.