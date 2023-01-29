عسير: القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم 60 كغم من القات المخدر أخبار الاحد 29 يناير 2023 12:12 «عكاظ» (جدة) 240 مشاهدة الأمن العام تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (جدة) قبض مركز الضبط الأمني بالجوة بمحافظة سراة عبيدة في منطقة عسير على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بحوزتهم 60 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص.< Previous PageNext Page > منطقة عسير الجوة القبض على مخالفي أمن الحدود مخالفي نظام أمن الحدود تهريب القات المخدر