أطلق سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر آل سعود والملحق الثقافي الدكتورة أمل بنت جميل فطاني مؤتمر الاستدامة كمستهدف لرؤية المملكة 2030 نظرة بحثية، والذي نظمه النادي الطلابي السعودي في نيوكاسل، وذلك بمشاركة عدد من المبتعثين والمبتعثات في جامعات المملكة المتحدة، الذين شاركوا بعدد من الملصقات لرؤية سعودية طموحة 2030 متناغمة مع رؤية عالمية منها لحماية البيئة ولتنمية الغطاء النباتي.

وعبر عدد من المشاركين في المؤتمر بملصقات بحثية عن سعادتهم بالمشاركة مقدمين شكرهم وتقديرهم لسفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر آل سعود وللملحق الثقافي الدكتورة أمل بنت جميل فطاني على دعمهما المتواصل، حيث أبدت المبتعثة هدية العتيبي سعادتها بالمشاركة قائلة: «لا شك أنها مبادرة رائعة تحمل رؤية وطن طموحة كوني جزءا من هذا الحدث بالمشاركة بملصق (إستراتيجيات وراثية مبتكرة لتحسين ذاكرة النباتات لمقاومة الضغوطات البيئة)».

وثمن الملحق الثقافي في المملكة المتحدة الدكتورة أمل بنت جميل فطاني هذا الجهد والتفاني للمبتعثين في كافة الجامعات ومشاركاتهم التي تؤكد تحملهم المسؤولية لوطن قدم ويقدم الكثير للمواطنين داخل المملكة وخارجها، مقدمة الشكر لسفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة ولكل من دعم وساهم في نجاح هذا المؤتمر.