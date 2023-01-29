كشفت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة، أن المتهمة بقتل المبتعث السعودي الوليد الغريبي تخضع حالياً للتحقيق، بعد القبض عليها. وأكدت السفارة، أنها استكملت الإجراءات اللازمة مع السلطات الأمريكية لنقل جثمان الفقيد إلى المملكة.وكانت شرطة فيلادلفيا وجهت تهماً عدة إلى المتهمة بالقتل نيكول ماري رودجرز (19 عاماً)، تشمل القتل، والسرقة، والسطو، وحيازة أدوات الجريمة. ولم تذكر الشرطة سبب طعن رودجرز للمبتعث السعودي، أو ما إذا كانت تعرفه.ووقعت الجريمة الإثنين الماضي داخل منزل في المبنى رقم 300 في شارع هانسبيري في جيرمانتاون، حيث عثروا على الشاب، الذي يبلغ من العمر 25 عاماً مصاباً بطعنة في الرقبة في دورة المياه في الطابق الثالث. وأعلنت وفاة الغريبي في مكان الحادثة.وأكدت أسرة الغريبي عدم صحة ما تداولته بعض المواقع عن أن الجانية استغلت عرض المجني وجود أثاث لديه يرغب في بيعه في تنفيذ جريمتها.