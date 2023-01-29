أعربت وزارة الخارجية عن تحذير السعودية من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المزيد من التصعيد الخطير، وقالت في بيان لها إن المملكة تدين كل استهدافٍ للمدنيين، وتؤكد ضرورة وقف التصعيد وإحياء عملية السلام وإنهاء الاحتلال.من جهة أخرى، أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين إقدام متطرفين في العاصمة الدنماركية (كوبنهاغن)، على حرق نسخ من المصحف الشريف، وذلك في خطوة استفزازية جديدة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم. وجددت الوزارة، التأكيد على موقف المملكة الرافض بشدة لكل هذه الأعمال السافرة، التي تكررت مع الأسف في عددٍ من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير، دون وجود رد فعل واضح تجاه إيقاف هذه الممارسات.وشددت على مطالبة المملكة لكل الحكومات الأوروبية التي وقعت فيها هذه الانتهاكات المتطرفة بأهمية التصدي بشكل عاجل لكل هذه الممارسات التي تسهم في تأجيج الكراهية والصراع بين أتباع الأديان.