أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 26/‏‏ 6/‏‏ حتى 3/‏‏ 7/‏‏ 1444هـ الموافق من 19 حتى 25/‏‏ 1/‏‏ 2023، عن ضبط 16301 مخالف؛ منهم 9274 مخالفاً لنظام الإقامة، و4395 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2632 مخالفاً لنظام العمل.وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، 532 شخصاً؛ 48% منهم يمنيو الجنسية، و44% إثيوبيو الجنسية، و8% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 95 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وتم ضبط 16 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. ووصل إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 26279 وافداً مخالفاً؛ منهم 24315 رجلاً، و1964 امرأة، وتمت إحالة 18035مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1609 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12051 مخالفاً.وأكدت وزارة الداخلية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.