أوضح المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، سجلت هزة أرضية صباح أمس (السبت) الموافق 28/‏‏01/‏‏2023 عند الساعة 05:27:54، تبعد 42 كم جنوب غربي أبو عريش، بقدر زلزالي 2.99 درجة على مقياس ريختر وعمق 6.59 كم.وأرجع سبب هذه الهزة الأرضية نتيجة قوى الشد بمنطقة جنوب البحر الأحمر التي تتعرض للانفتاح؛ نتيجة تباعد الصفيحة التكتونية الأفريقية عن الصفيحة العربية؛ ما تسبب في حدوث إعادة تنشيط الصدوع المتواجدة في القشرة الأرضية في الصفيحة العربية الموازية للبحر الأحمر والعمودية عليه، مسببة نشاطاً زلزالياً. لافتاً إلى أن هذه الهزة الأرضية تعتبر ضعيفة من حيث القدر الزلزالي ولا تشكل أي خطورة.