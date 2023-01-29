تسطع مدينة بريدة في معرضٍ تعريفيٍ خاص (بريدة المبدعة)؛ الذي سيقام في مقر منظمة اليونسكو بباريس الفرنسية، في الفترة 8- 9 فبراير 2023 بعد إدراجها ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة في فنون الطهي نهاية 2021.أوضح ذلك رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة القصيم عبدالعزيز الحميد، الذي أكد أن الهدف من المعرض هو التعريف بمدينة بريدة وتاريخها وحضارتها وما تمتلك من موروثات وما تتمتع به من ثقافة في شتى النواحي المكانية والتاريخية والتراثية والاقتصادية والسياحية، كما سيبرز ما تتمتع بها بريدة من عناصر إبداعية في مجال فنون الطهي وميزاً نسبية عززت من حضورها وتميزها بين مدن العالم المبدعة، وذلك بإشراف ومتابعة من أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز.وأشار الحميد، إلى أن هذا المعرض؛ الذي سيقام في مقر منظمة اليونسكو بمدينة باريس، يحظى بدعم كبير من قبل وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، الذي يأتي من منطلق حرصه على دعم كافة المجالات والمبادرات التي تعزز من تواجد المملكة في كافة المحافل الدولية وتدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مثمناً في الوقت نفسه مبادرة هيئة فنون الطهي ممثلة برئيس الهيئة ميادة بدر، وتكفلهم بتكاليف إقامة المعرض، مقدراً التعاون المستمر للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة وللوفد الدائم للمملكة لدى اليونسكو وجهودهم الفاعلة في إقامة وتنظيم هذا المعرض.