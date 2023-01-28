شهد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم (السبت)، منافسات سباق «فورمولا إي الدرعية 2023» الذي أقيم في الدرعية التاريخية، للمرة الخامسة، ضمن الموسم التاسع لبطولة العالم «إي بي بي فيا فورمولا إي».

وفور وصول ولي العهد إلى مضمار السباق، كان في استقباله وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل، وقد عزف السلام الملكي، ثم توجه ولي العهد إلى المنصة الرئيسية لمشاهدة السباق.

وقد شهد السباق، الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة القصيم الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي.

كما شهد السباق ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ابن الحسين، ووزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، و رئيس ديوان ولي عهد دولة الكويت الشيخ أحمد العبدالله الصباح، والمهتمون برياضة سباقات الفورمولا وعددٌ من الضيوف.