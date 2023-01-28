طرح قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دليل تسوير الأراضي الفضاء، الذي يأتي مواكبًا لإستراتيجية الوزارة في التعامل مع ملف التشوه البصري، الذي يقوم على سلسلة من الركائز التي ترمي إلى تعزيز الجاذبية البصرية للمدن، من أبرزها وضع ضوابط للتصميم العمراني وفرض مجموعة من الأنظمة واللوائح لتفعيل تلك الضوابط، بجانب العمل على تعديل ثقافة وسلوك المواطن والأعمال التشغيلية بما يتماشى مع تحسين المشهد الحضاري العام.

ووفق الدليل تعتبر الأراضي الفضاء الواقعة على الطرق والشوارع من أهم العناصر التي يجب ضبطها وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة بشكل حضاري للارتقاء بجودة المشهد الحضري، وتحقيق أهداف الوزارة في تحسين المشهد البصري في المدن السعودية، وبناءً عليه قامت الوزارة بإعداد الدليل بهدف تحسين المشهد الحضري على طرقات وشوارع المدن ومحاور الحركة الرئيسية بها.

وتضمن الدليل متطلبات التنظيم المكاني، التي تضم متطلبات الموقع ومنها يقام السور على حدود الملكية للأرض الفضاء، ويتم تنفيذ السور على كافة حدود الأرض ووفق تصميم موحد، ويلزم أن يراعي مالك الأرض ومقاول تنفيذ السور توقف المعدات أثناء التنفيذ بحيث لا يعرقل حركة المركبات على مسار الشارع بأي شكل، كما يلزم مالك الأرض ومقاول تنفيذ السور عدم عرقلة حركة المركبات على الشوارع المحيطة.

متطلبات وصيانة دورية

حمل الدليل المتطلبات الفنية والإنشائية، ومنها التسوير الإنشائي الذي يضم المتطلبات الفنية، ويجب أن يكون ارتفاع السور 1.20 متر كحد أدنى، وألا يتجاوز ارتفاع السور 2 متر، ويلزم إقامة بوابة للسور تفتح من الداخل، وبشكل أفقي وعرض لا يقل عن 2.4 متر، وأن يتم إغلاقها بشكل دائم، كما يمنع بناء الملاحق أو أي مبنى داخل الأرض الفضاء، ويجب الالتزام باحتياطات السلامة أثناء التشييد الواردة في كود البناء السعودي العام، ويمنع إزالة أو قص أية أشجار تقع في الأرصفة المحيطة بالموقع لغرض تأسيس السور.

ويلتزم مالك الأرض بالصيانة الدورية للسور وترميم الأجزاء التالفة، ويمنع وضع أي مواد إعلانية على السور دون الرجوع إلى الجهة المختصة في الأمانة أو البلدية.

ويلزم إزالة المخلفات داخل الأرض المستهدفة للتسوير قبل البدء في التسوير، وإزالة مخالفات البناء بعد تنفيذ الأسوار، فيما يجب أن تكون عناصر التسوير منسجمة مع المحيط العمراني مع مراعاة الجوانب الجمالية لتصميم السور.

ووفق الدليل يجب أن يوفر السور الحماية من التعديات على الأراضي الفضاء، كما يجب أن يسمح السور بالاتصال البصري الى داخل الأرض الفضاء من جميع الشوارع المحيطة.

اقتراح تصميم آخر

ضمت المتطلبات الإنشائية أنه يمكن للمالك تنفيذ السور وفقاً للنماذج الموضحة في هذا الدليل، وفي حال اقتراح تصميم آخر فيلزم أخذ موافقة الأمانة المعنية الواقعة الأرض ضمن نطاق إشرافها قبل إصدار رخصة التسوير.

ويجب أن تكون عناصر التسوير مكونة من أجزاء متصلة وأن تكون ثابتة وغير متحركة، ويجب ألا يؤثر السور سلبًا على مستخدمي الطريق.

ويجب أن يسمح السور بتصريف مياه الأمطار، كما يجب تحقيق الاستدامة من خلال المواد المستخدمة وجودة التنفيذ لعناصر التسوير.

وكشف الدليل نماذج التسوير ومنها التسوير بالتشجير، ويلزم اختيار أنواع أشجار مستدامة قليلة الاحتياج المائي وتتحمل الحرارة والجفاف وقليلة الحاجة للصيانة، ويمنع استخدام النخيل أو الأشجار السامة أو المسببة للحساسية أو ذات الأشواك أو الأنواع الغازية ذات الأثر البيئي على البنية التحتية.

وأن يكون التشجير داخل حدود الملكية وعلى كافة الجهات المطلة على الشوارع، وأن يكون التصميم ذا طابع جمالي يساعد على تحسين المشهد البصري، مع استخدام وسائل الري التقليدية (صهريج الماء) أو التقنيات الحديثة في حال قدرة المالك على توفيرها في الأرض الفضاء.

ويلتزم مالك الأرض بالصيانة الدورية لشبكة الري أو عمل جدول للري في حال استخدام الصهاريج والقيام بأعمال القص والتقليم للأشجار واستبدال الميتة منها.

إزالة مخلفات الأرض

يلزم إزالة المخلفات داخل الأرض المستهدفة للتسوير قبل البدء في التسوير، وإزالة مخالفات البناء بعد تنفيذ الأسوار، ويكون السور عبارة عن شبك حديدي بأبعاد (0.5 م × 0.5 م) وارتفاع (0.5 م) مملوء بالحجارة وفق النموذج التصميمي الموضح (نموذج رقم 6).

ويجب أن تسمح عناصر التسوير بتصريف مياه الأمطار، ويلتزم مالك الأرض بالصيانة الدورية للسور وترميم الأجزاء التالفة.

وبين الدليل كيفية إصدار الترخيص من خلال منصة بلدي بالتعاقد مع مكتب هندسي مصنف لدى الوزارة لإصدار تقرير مساحي من خلال منصة بلدي للأرض المراد إصدار رخصة تسوير أرض فضاء عليها، وتفويض مكتب هندسي لإصدار رخصة تسوير أرض فضاء من خلال منصة بلدي.

وحمل الدليل التنظيمات والنماذج الخاصة بالهيئات الملكية وهيئات التطوير في حال وقوع الأرض ضمن نطاق إشراف الهيئة والتنسيق مع الأمانة في ذلك.

وتقوم الجهات الحكومية بالتنسيق مع الأمانة لتسوير الأراضي الفضاء التابعة لها، وتتم إزالة السور للأرض الفضاء في حال إحداث نشاط على الأرض.

ويسمح باستخدام الأرض الفضاء المسورة لإقامة الأنشطة التجارية المسموح إقامتها بعد استخراج التراخيص النظامية لإقامتها.

ولا تلزم الأراضي الموقوفة من قبل الجهات المختصة بالتسوير لحين زوال المانع، وتقوم الجهة الرقابية في الأمانة / البلدية بفحص الرصيف بعد انتهاء أعمال تنفيذ السور للتأكد من عدم وجود أية أضرار ناتجة عن إنشاء السور.