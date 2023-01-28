تشارك السعودية بجانب كل من مصر وسلطنة عمان والأردن وفلسطين وتشاد في التحكيم بالمسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، التي تقام خلال الفترة من 4 وحتى 8 فبراير المقبل، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن تكون الجائزة الأولى للمسابقة ربع مليون جنيه، وأن يكون الحد الأدنى لجوائز جميع فروع المسابقة 100 ألف جنيه، مع رفع إجمالي جوائز المسابقة من مليون إلى 1.5 مليون جنيه.

وكشف وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة أن وزارته أنهت الاستعداد لهذا الحدث المهم، مؤكداً أن تلك المنافسة تعد الأكبر منذ انطلاقها، وذلك بمشاركة 108 متسابقين من 58 دولة عربية وإسلامية تشارك في المسابقة العالمية للقرآن، وتابع قائلاً: «إننا جميعًا في خدمة القرآن الكريم، نؤدي واجبنا تجاهه، ونرد ردًا عمليًا على المتطاولين عليه»، مضيفاً خلال المؤتمر التحضيري لانطلاق المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم: "فكلما ازداد تطاولهم عليه ازداد إقبال المسلمين على كتاب ربهم، بل ازداد إقبال الباحثين عن الحق من مختلف أنحاء العالم عليه".

وأشار الوزير إلى أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم هذا العام ستكون فريدة وغير مسبوقة سواء من حيث عدد أفرعها، أو عدد الدول المشاركة، أو من حيث أعداد المشاركين، ومن حيث البرامج المصاحبة لها، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال إن فروع المسابقة الثمانية وهي الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن من الجنسين بشرط ألا يزيد السن على 45 عامًا (الجائزة الأولى 250 ألف جنيه - الجائزة الثانية 150 ألف جنيه). الفرع الثاني: الأسرة القرآنية وهو حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، بجائزة قدرها 250 ألف جنيه.

أما الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات مباحث علوم القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد سن المتسابق على 45 عامًا، بجائزة قدرها 150 ألف جنيه، والفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع، بشرط ألا يزيد السن على 50 عامًا، بجائزة قدرها 150 ألف جنيه، والفرع الخامس: حفظ القرآن الكريم للناطقين بغير العربية، بشرط ألا يزيد السن على 40 عامًا (الجائزة الأولى 150 ألف جنيه - الجائزة الثانية 100 ألف جنيه)، والفرع السادس: ذوو الهمم بشرط ألا يزيد السن على 35 عامًا، وجائزة قدرها 100 ألف جنيه، والفرع السابع: الناشئة حفظ القرآن الكريم مع فهم المفردات بشرط ألا يزيد السن على 15 عامًا، بجائزة قدرها 100 ألف جنيه، والفرع الثامن: المحفظ المثالي وجائزة قدرها 100 ألف جنيه.