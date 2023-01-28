أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية أنها تتابع منذ اليوم الأول، وبالتنسيق مع القنصلية العامة للمملكة في نيويورك، ملابسات مقتل المواطن الوليد عبدالله الغريبي «رحمه الله» في مدينة فلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، إذ تبين أن الفقيد قتل على يد مواطنة أمريكية تسكن في أحد الطوابق العلوية للمنزل الذي يسكن فيه المواطن.

وأشارت السفارة إلى أنه تم القبض على المتهمة، وهي قيد التحقيقات حالياً، مثمنةً ما تم من تعاون معها من قبل السلطات الأمنية الأمريكية في مدينة فلادلفيا منذ وقوع هذه الحادثة المؤسفة، كما استكملت السفارة الإجراءات اللازمة كافة مع السلطات المعنية الأمريكية لنقل جثمان الفقيد رحمه الله إلى المملكة.

وقد قامت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز بالتواصل مع ذوي الفقيد لتقديم خالص التعازي والعون الكامل لهم في هذا الظرف المؤلم، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.