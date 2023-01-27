أعلنت هيئة تطوير منطقة عسير بالشراكة مع الهيئة العامة للنقل وأمانة المنطقة وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس هيئة تطوير عسير الأمير تركي بن طلال بمقر هيئة التطوير مع الشريك الاستراتيجي منظومة النقل مشروع النقل العام بالحافلات في أبها الكبرى (أبها - خميس مشيط - أحد رفيدة)، حيث ستتولى أمانة المنطقة تنفيذ البنية التحتية للمشروع، وتشغيله وفق اشتراطات هيئة النقل، وبإشراف هيئة تطوير المنطقة، فيما سيدخل المشروع مرحلة التشغيل خلال مطلع العام الميلادي القادم 2024. ويتضمن المشروع 13 مساراً و321 كم، و196 نقطة توقف، و55 حافلة، و150 سائق حافلة، و18 ساعة تشغيلية.

وقد تم تشكيل فريق عمل من هيئة تطوير منطقة عسير، والهيئة العامة للنقل، وأمانة المنطقة، يعمل على مواءمة خصائص شبكة النقل العام مع المخططات الاستراتيجية والإقليمية في المنطقة، وتنفيذ زيارات ميدانية لمسارات خطة النقل العام ومحطات الانتظار، والتأكد من ملاءمة خصائص الشبكة مع الطرق الموجودة في مدينة أبها الكبرى.