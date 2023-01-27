أعلن مدير عام التعليم بجدة الدكتور نايف الزارع عن إطلاق جائزة «صناعيو المستقبل» بفئاتها الثلاث (المبدع والمكتشف والسفير) لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية بجدة، التي يبلغ مجموع جوائزها 100 ألف ريال مع الالتزام بتوظيف 30 فائزاً و فائزة من الطلاب والطالبات المشاركين للعمل خلال فترة الصيف في المصانع المشاركة في مبادرة «صناعيو المستقبل» وتدريب 1000 طالب وطالبة.

جاء ذلك خلال كلمته في الملتقى التعريفي بمبادرة «صناعيو المستقبل» التي تنفذها جمعية المبادرات المتميزة بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بجدة. مقدماً شكره لمقام محافظة جدة ووزارة الصناعة والمجلس الصناعي بغرفة جدة التجارية وجمعية المبادرات المتميزة والشركاء المؤسسين للمبادرة وجامعة الأعمال والتكنولوجيا وكافة شركاء النجاح على تقديم ودعم مثل هذه المبادرة الرائدة.

وكان الملتقى قد دُشن يوم أمس «الأربعاء» بحضور المدير العام للتعليم بجدة، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والمشرف العام على المبادرة ومساعدي مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية والشركاء المؤسسين للمبادرة وذلك بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة.

واستهلّ الملتقى أعماله بكلمة للمشرف العام على المبادرة الدكتور مهند الشيخ استعرض خلالها نشأة وفكرة المبادرة وأهدافها التي تتمحور حول توعية الطلاب والطالبات بأهمية ريادة الأعمال ومواكبة الثورة الصناعية، مثمناً جودة الشراكات و إدارة تعليم جدة والشركاء المؤسسين للمبادرة.

ثم شاهد بعدها الحضور عرضاً مرئياً عن مبادرة «صناعيّو المستقبل» تم فيه استعراض الدعم الذي تجده المبادرة من سمو محافظ جدة والشركاء المؤسسين للمبادرة وتحفيز المستهلكين على الثقة في الإنتاج المحلي لمختلف الصناعات وتعزيز الثقة في الصناعة الوطنية. كما تضمنت فقرات الملتقى كلمة لنائب رئيس مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة أسامة الخريجي قدم خلالها الشكر والتقدير لإدارة تعليم جدة على دعمها وتحفيزها للمبادرات التي تقدمها جمعية المبادرات المتميزة، مضيفاً أن العمل التكاملي بين الجمعية وشركاء النجاح لا نهاية له سوى النجاح والتميز، مشيراً إلى أن جمعية المبادرات تسعى لتطوير المهارات وتكثيف الشراكات مع شركاء النجاح وتحفيز المبادرات بين أطياف المجتمع.

ثم ألقى عميد كلية الهندسة بجامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور محمد خوج كلمة أكد فيها أن الجامعة تسعى لخدمة المجتمع والقطاعين العام والخاص والمؤسسات غير الربحية لمواكبة رؤية الوطن المباركة، مثمناً جهود الشركاء. تلاها تقديم عرض مرئي لرواد ورائدات النشاط الطلابي في عدد من مدارس جدة عن البرنامج التشغيلي للمبادرة، كما تم تسليط الضوء على دليل جائزة «صناعيو المستقبل».

يشار إلى أن المبادرة تهدف إلى إطلاق مشروع يستهدف الطلبة بمدارس التعليم العام الثانوية بجدة من خلال فتح نافذة جديدة لهم من خلال الزيارات الميدانية والتدريب للشركات والمصانع المنتجة والتعرف على القوة الصناعية الموجودة بالمملكة وبالتحديد في محافظة جدة وما يتوافق مع توجه رؤية المملكة 2030 برفع كفاءة العجلة الاقتصادية، التي ُيعد قطاع الصناعة أهم روافدها، إذ يسعى البرنامج مع الشركاء لرفع الدافعية لدى الطلبة للعمل في مجالات الصناعة وقيام القطاع الخاص بتأهيلهم وتقديم الدعم الكامل لهم.