أعلنت شرطة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية القبض على قاتلة المبتعث السعودي الوليد الغريبي.

وأوضحت الشرطة الأمريكية، اليوم (الجمعة)، أن القاتلة تدعى «نيكول ماري رودجرز»، أقدمت على قتل المواطن «الغريبي» يوم (الاثنين)، الماضي- وفقاً لـ«وسائل إعلام أمريكية».

وأضافت الشرطة أن رودجرز محتجزة لديها، وقد وجهت لها تهم القتل والسرقة والسطو وحيازة أدوات الجريمة.

وأشارت شرطة فيلادلفيا إلى أن «رودجرز» ارتكبت جريمتها يوم الاثنين الماضي قبل الساعة الـ12 ظهراً، إذ عثر على المبتعث الغريبي البالغ من العمر 25 عاماً متوفى في مكان الحادثة، في دورة مياه في الطابق الثالث من مبنى سكني في شارع هانزبيري.