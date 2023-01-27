أصدرت المحكمة الجزائية في جدة حكم القتل تعزيراً على حارق الضحية بندر قرهدي، بعد أن أشعل النار في المركبة والضحية داخلها.

‏وكانت المحكمة الجزائية عقدت، على مدار 45 يوماً، جلسات عدة؛ للنظر في القضية والاستماع إلى أطراف الدعوى قبل أن تقرر، صباح اليوم، الحكم بالقتل تعزيراً على الجاني.

‏وأبدى طه قرهدي والد الضحية بندر لـ«عكاظ» سعادته بصدور الحكم، قائلاً: الحمد لله نحن في بلد عدل، واليوم انتصرت لأبناء بندر الذين فقدوا والدهم بسبب جريمة غادرة بشعة لا يقرها عقل أو دين أو مجتمع.

وأضاف طه قرهدي: لقد غدر الجاني بصديقه داخل مواقف سيارات مستغلاً كونه مطمئناً له، فقد قام ابني الضحية باستضافته في منزله والعطف عليه ليرد له الجزاء ويقدم على حرق سيارة الضحية وهو بداخلها ليغادر تاركاً أياه يصارع الموت.

بدوره تحدث لـ«عكاظ» المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز القليصي الذي أكد أن الحكم الصادر ابتدائي وهو القتل تعزيراً للجاني، مضيفاً ساق الجاني تبريرات واهية سقطت جميعها خلال المحاكمة، وقد اعترف بجريمته قبل أن يغلق باب المرافعة بالحكم عليه بالقتل تعزيراً.