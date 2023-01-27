واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة راجن بور بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان الإسلامية.وجرى توزيع 900 سلة غذائية، استفاد منها 6300 فرد من الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً في المناطق المتضررة بالفيضانات.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للفئات الأكثر احتياجاً في باكستان.كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 10 أطنان من السلال الغذائية في القرية الثانية بمحلية الفاو في ولاية القضارف بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 1753 فرداً.ويأتي ذلك ضمن مشروع المساعدات الغذائية الطارئة التي تقدمها المملكة عبر المركز للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر حاجة في جمهورية السودان.وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين، والأسر الأكثر احتياجاً من المجتمع المستضيف في مناطق جبل لبنان الشمالي، والشوف، وصيدا، ومرجعيون، وحاصبيا، وصور، وزغرتا، والمنية، والضنية، وعكار الجبلية، والكورة، وزحلة، والبقاع الغربي، وعرسال.ووزع المركز 1060 قسيمة شرائية تمكن المستفيدين من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختيارهم من المتاجر المعتمدة، حيث استفاد من المشروع 1060 فرداً من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، والأسر الأكثر احتياجًا من المجتمع المستضيف في لبنان بالتعاون مع صندوق الزكاة في جبل لبنان. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للاجئين والفئات الأكثر احتياجا في لبنان.