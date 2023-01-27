أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة ومخيم جنين، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي في بيان: «أبو الغيط يتابع التطورات في الأراضي المحتلة بقلق بالغ، مستنكراً حالة الصمت الدولي حيال ما يجري، التي تكشف ازدواجية فاضحة.وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بأشد العبارات، استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة والاعتداءات المتكررة عليها، وآخرها العدوان على مدينة جنين الذي أدى إلى قتلى وجرحى إثر هذه المجزرة البشعة.